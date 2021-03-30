РАСКРЫТА СХЕМА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ АБХАЗИИ

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на территорию ЕАЭС Chevrolet Camaro было возбуждено уголовное дело. В результате таможенной проверки было установлено, что размер уклонения от уплаты таможенных платежей превысил 3,5 млн руб.

Согласно материалам следствия, схему организовал житель Ставропольского края, он перевозил машины, выкупленные на американских аукционах и поставленные на регистрационный учет в Абхазии. Автомобили в качестве транспортных средств международной перевозки доставлялись на территорию ЕАЭС, в декларации при этом указывалась недостоверная цель их ввоза, поэтому налоги и таможенные пошлины не выплачивались. Объектами такого рода сделок становились спорткары повышенной мощности, в частности Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Camaro и другие. После этого машины легализовались на основании поддельных документов и перепродавались покупателям из России.

– В соответствии с действующим законодательством декларант обязан произвести таможенное декларирование и уплатить соответствующие таможенные платежи. В настоящий момент незаконная деятельность пресечена, ведется расследование уголовного дела, – рассказала Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни.

https://yasnonews.ru/news/obchestvo/62901_raskryta_skhema_nezakonnogo_vvoza_v_rossiyu_inostrannykh_avtomobiley_cherez_granitsu_abkhazii/?fbclid=IwAR3xZPx7krde70T7Rp8BKLnHXDx0ZT5uT-Mm1SsOyOtiOMsjBdgneg3N6Y0