В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

Отработать механизм реализации программы и синхронизировать действия всех участников для реализации проекта в кратчайшие сроки, сегодня в Минэке собрались мэр города Сухум Беслан Эшба, начальник УКС Тимур Агрба, Председатель государственного комитета по массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель председателя

Сухум. 30 марта 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган прошло совещание по итогам инспекционной поездки по улицам города Сухума, где поэтапно проводится капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города.

Государственного комитета по экологии Мурман Соломко, заместитель директора департамента ЖКХ Руслан Авидзба, директор МУП «Водокана» Даур Пачкория, директор МУП «ДРСУ» Дмитрий Ахуба, директор МУ «Горстройпроект» Астамур Пипия.

За день до совещания Кристина Озган выехала вместе начальником УКС Тимуром Агрба, главой столичной Администрации Бесланом Эшба и коммунальными службами на месте обсудить вопрос реконструкции ливневого коллектора и последующего капитального ремонта дорог в центре Сухума в рамках Инвестиционной Программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Все работы будут выполнять коммунальные службы столицы.

Основные сложности связаны с заменой ливневых коллекторов, расположенных по обеим сторонам улицы Абазинская. В эти ливневые коллекторы бетонного типа, установленные еще в советские времена, вросла корневая система деревьев. Ил, корни и земля привели к их практически 100% непроходимости. Укладка новой трубы с одной стороны и капитальный ремонт существующего коллектора с другой решат вопрос с затоплением улиц после сильных дождей, которое доставляет сухумчанам массу неудобств.

Сохранить или заменить насаждения, корни которых вросли в ливневые коллекторы предстоит решить Госкомитету по экологии. Мурман Соломко сообщил, что срок жизни специальных городских насаждений короче, чем срок жизни этих же деревьев в естественных условиях и, возможно, эти посадки нужно будет возобновить. Беслан Эшба заверил, что если экологи примут решение не сохранять деревья, то вопрос компенсаторной посадки администрация готова взять на себя.

Сроки реализации проекта зависят он нескольких факторов. Общий объем финансирования, включающий капитальный ремонт дорог, составляет 144 млн рублей. Окончательная стоимость проекта будет известна после завершения экспертизы проектно-сметной документации, которая проводится сейчас в Российской Федерации.

Планируется, что контракты будут заключены в апреле. Работы на каждом участке займут ориентировочно два месяца. Администрация города Сухум намерена свою часть работ завершить к первым числам июля. Это сложная задача, но все силы будут задействованы, чтобы успеть до наступления активной фазы курортного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.