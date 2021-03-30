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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ 10 НОВЫХ ГИДРАНТОВ

Новости Вторник, 30 марта 2021 20:02
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Сухум. 30 марта 2021. Абхазия-Информ. 10 новых пожарных гидрантов были установлены в г. Сухум. Установка нового оборудования проводились на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинской, в рамках Инвестиционной программы, сообщает сайт МЧС РА.

Установка гидрантов позволит существенно облегчить работу пожарных при ликвидации пожаров в городе. Сотрудники пожарно-спасательного отряда г. Сухум и Сухумского района провели осмотр новых гидрантов, проверили их соответствие установленным нормам и дали заключение.

Согласно распоряжению главы администрации г. Сухум Беслана Эшба для столицы Сухум будут закуплены еще 12 пожарных гидрантов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 30 марта 2021 20:13

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