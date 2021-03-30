ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13398 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 30 марта 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 232 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 13 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 30 марта скончался пациент 1960 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 13, в Ткурчалской ЦРБ – 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13398 человек. Зарегистрировано 213 летальных случаев. Выздоровели 12860 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.