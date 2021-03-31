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Абхазия Информ

БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2021 ГОД ПРИНЯТ

Новости Среда, 31 марта 2021 16:03
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БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2021 ГОД ПРИНЯТ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. В повестку дня очередного заседания парламентской сессии было включено 13 вопросов. Из них наиболее важные – это утверждение параметров Республиканского бюджета на 2021 год, о внесении изменений в закон о выборах депутатов Парламента, «О декларировании доходов и расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами.

Парламентарии единогласно проголосовали за Республиканский бюджет на 2021 год.

Представляя законопроект председатель парламентского комитета по бюджету кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр сообщила, что общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия по доходам составит 10 463 862,7 тысяч рублей, по расходам – 11 255 620,8 тысяч рублей. При этом в Госбюджете образуется дефицит в размере 791 758,1 тысяч рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год утвержден в размере 8 376 026,1 тысяч рублей. Финансовая помощь Российской Федерации в поддержку социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 823 873,5 тысяч рублей. Финансирование Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы составит 1, 350 млрд рублей.

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2021 год – 9 167 784,2 тысяч рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 31 марта 2021 16:06

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