САФАРБЕЙ МИКАНБА ИЗБРАН СУДЬЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА
Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Сафарбея Миканба 29 голосами «за» и двумя «против» избран судьей Верховного суда Республики Абхазия. Его кандидатура была представлена в парламент президентом.
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Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 г. в Новом Афоне.
В 1978 г. окончил Ново-Афонскую среднюю школу.
С 1979 г. по 1981 г. служил в Советской армии.
В 1981 г. поступил на историко-юридический факультет Абхазского Государственного Университета, который с отличием окончил в 1986 году.
В мае 1987 г. назначен стажером-следователем прокуратуры г. Сухум.
В октябре 1987 г. назначен стажером на должность следователя прокуратуры г. Ткварчели.
В июне 1988 г. назначен на должность следователя прокуратуры г. Ткварчели.
В апреле 1990 г. переведен на должность помощника прокурора г. Ткварчели.
С ноября 1990 г. по октябрь 1993 г. прокурор г. Ткварчели.
В октябре 1993 г. назначен прокурором Сухумского района.
С 12 ноября 2001 г. по февраль 2007 г. – первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия.
С февраля 2007 г. 6 июня 2014 г. – Генеральный прокурор Республики Абхазия.
Указом Президента Республики Абхазия от 24.01.2008 г. №УП-15 Миканба присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 1 класса».
Указом Президента Республики Абхазия от 12.04.2011 г. №УП-130 награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.
Женат, отец двух дочерей.
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