САФАРБЕЙ МИКАНБА ИЗБРАН СУДЬЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА

Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 г. в Новом Афоне.

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Сафарбея Миканба 29 голосами «за» и двумя «против» избран судьей Верховного суда Республики Абхазия. Его кандидатура была представлена в парламент президентом.

В 1978 г. окончил Ново-Афонскую среднюю школу.

С 1979 г. по 1981 г. служил в Советской армии.

В 1981 г. поступил на историко-юридический факультет Абхазского Государственного Университета, который с отличием окончил в 1986 году.

В мае 1987 г. назначен стажером-следователем прокуратуры г. Сухум.

В октябре 1987 г. назначен стажером на должность следователя прокуратуры г. Ткварчели.

В июне 1988 г. назначен на должность следователя прокуратуры г. Ткварчели.

В апреле 1990 г. переведен на должность помощника прокурора г. Ткварчели.

С ноября 1990 г. по октябрь 1993 г. прокурор г. Ткварчели.

В октябре 1993 г. назначен прокурором Сухумского района.

С 12 ноября 2001 г. по февраль 2007 г. – первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия.

С февраля 2007 г. 6 июня 2014 г. – Генеральный прокурор Республики Абхазия.

Указом Президента Республики Абхазия от 24.01.2008 г. №УП-15 Миканба присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 1 класса».

Указом Президента Республики Абхазия от 12.04.2011 г. №УП-130 награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени.

Женат, отец двух дочерей.