В АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Абхазии до 31 марта 2022 года продлил ограничения на потребление электроэнергии и на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют».
Ниже полный текст Постановления.
О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют»
В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия, Приложением к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №106 «Об утверждении Тарифов сфере электроэнергетики», в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года»;
2) в пункте 2 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года».
2. В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением изменений Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».
Документ подписал врио премьер-министра Bладимир Делба.