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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Среда, 31 марта 2021 16:15
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В АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Абхазии до 31 марта 2022 года продлил ограничения на потребление электроэнергии и на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют».

Ниже полный текст Постановления.

О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют»

В соответствии со статьей 10 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», статьей 6 Закона Республики Абхазия от августа 2017 года №4478-с-VI «Об электроэнергетике», частью 2 статьи 1 и статьей 21 Таможенного кодекса Республики Абхазия, Приложением к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 сентября 2020 года №106 «Об утверждении Тарифов сфере электроэнергетики», в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года»;

2) в пункте 2 слова «1 июня 2021 года» заменить словами «31 марта 2022 года».

2. В целях надлежащего информирования и доведения до всеобщего сведения установленных настоящим Постановлением изменений Аппарату Кабинета Министров Республики Абхазия осуществить в течение двух рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления его опубликование в РГУ «Редакция газеты «Апсны», РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия», ГИА «Апсныпресс» и на официальном сайте Кабинета Министров Республики Абхазия в сети «Интернет».

Документ подписал врио премьер-министра Bладимир Делба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 31 марта 2021 16:27

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