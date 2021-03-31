В АБХАЗИИ ПРОДЛЕН ЗАПРЕТ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Кабинет Министров Абхазии до 31 марта 2022 года продлил ограничения на потребление электроэнергии и на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют». Ниже полный текст Постановления. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют»