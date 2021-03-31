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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ БОЛЕЕ 700 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Новости Среда, 31 марта 2021 16:27
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ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ БОЛЕЕ 700 ПАЧЕК КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России пресечены два факта незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии в Россию.

В ходе таможенного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль TOYOTA MARK X. Вызвавшую подозрение иномарку инспектор таможни направил на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. После сканирования транспортного средства и последующего досмотра со специалистами-кинологами в автомобиле был обнаружен тайник с незаконной табачной продукцией. Место сокрытия сигарет находилось в багажном отделении, в сабвуфере со звуковым динамиком, после демонтажа которого было обнаружено 380 пачек сигарет «PARLIAMENT» (7600 штук) без маркировки.

Днем позже был остановлен еще один автомобиль марки TOYOTA. В этой иномарке также пытались переместить партию контрабандных сигарет с сокрытием. Табачная продукция была спрятана под обшивкой дверей автомобиля, из которых таможенники извлекли 400 пачек сигарет.

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Табачная продукция была приобретена на территории Республики Абхазия, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России. Незаконный товар и автомобили изъяты. Образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 31 марта 2021 16:49

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