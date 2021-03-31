В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДРАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Владимира Делба состоялось совещание с участием первого вице-премьера Беслана Джопуа, министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, руководителя Аппарата КМ Давида Сангулия, министра социального обеспечения и демографической политики Руслана Аджба и председателя Фонда социального страхования и охраны труда Бакура Бебия, на котором обсуждали меры социальной поддержки медицинских работников, принимающих участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Ровно год Абхазия борется с пандемией коронавируса COVID-19. За этот период укреплена система здравоохранения, но многое еще предстоит осуществить. Однако уже можно говорить о некоторых промежуточных результатах», – открыл совещание Владимир Делба.

Министр здравоохранения сообщил, что за весь период в Абхазии выявлено 13385 случаев заболевания, из них 96% граждан выздоровели, летальных исходов течения болезни 211.

Тамаз Цахнакия поделился также некоторыми сведениями об отдельных мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Как Вам известно много сил было направлено на организацию процесса качественного оказания медпомощи в учреждениях. Развернуто свыше 500 коек для больных COVID-19 по стране, приобретено качественное диагностическое и другое медоборудование. Около 200 млн рублей за год было израсходовано на нужды Гудаутской ЦРБ за счет разных источников. Круглосуточно оказывали помощь больным по республике 180 абхазских медиков», – констатировал Цахнакия.

Владимир Делба подчеркнул, что процесс борьбы с COVID-19 оказался сложным и во многом возможным благодаря труду медицинских работников.

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех медицинских работников за самоотверженный труд, который они выполняли в нелегких, непростых, несвойственных условиях в период сложной эпидобстановки. Но, тем не менее, на сегодняшний день были достигнуты определенные результаты, которые позволили президенту нашей страны принять решение о снятии отдельных ограничений», – сказал Делба.

Он отметил, что, согласно данным Минздрава, среди медицинского персонала также были случаи заражения. По словам Делба, именно сейчас необходимо предоставить работникам медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом, условия для прохождения реабилитации.

Врио премьера поручил руководителям ответственных органов в тесном взаимодействии друг с другом подготовить предложения для отдельных категорий работников государственных ЛПУ о прохождении санаторно-курортного лечения в здравницах России или о предоставлении путевки в курортные объекты Абхазии.

Руководитель Фонда заверил, что в кратчайшие сроки, по предложению Минздрава, Фондом соцстрахования и охраны труда будет организовано санаторно-курортное лечение медиков.

В завершение встречи Делба сказал о том, что соблюдение эпидемиологических требований и контроль за ними позволили членам Координационного штаба рекомендовать главе государства ослабить ограничительные меры.



Председатель Фонда социального страхования констатировал, что его ведомством, сначала 2021 года, были оплачены расходы по листам временной нетрудоспособности (только случаи заболевания COVID-19) на сумму 1 млн 982 тысяч рублей.

Владимир Делба сообщил, что более 375 млн рублей (из разных источников, включая внебюджетные средства) за весь период борьбы с коронавирусной инфекцией направлено на мероприятия, связанные с защитой здоровья населения. Более 67 млн рублей – в качестве дополнительной оплаты труда медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По мнению врио премьера, важно тщательно продолжать соблюдать меры предосторожности.



«С абсолютной уверенностью можно сказать, что неответственное отношение граждан к действующим сегодня ограничениям и санитарно-эпидемиологическим требованиям может помешать дальнейшему снятию ограничений», – подчеркнул Владимир Делба.

Первый вице-премьер Беслан Джопуа также призвал соблюдать масочный режим и другие профилактические меры.