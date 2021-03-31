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Абхазия Информ

С УТРА И ДО ОБЕДА 1 АПРЕЛЯ ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКИ И СТОЛИЦА ОСТАНУТСЯ БЕЗ СВЕТА

Новости Среда, 31 марта 2021 20:03
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Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Завтра, 1 апреля, в связи с заменой битых изоляторов, с 05:30 до 07:30 будет отключена ВЛ-220 Бзыбь. Без электроснабжения останутся Гудаутский район, Сухум, Сухумский район и часть Гулрыпшского района, питающегося от ПС Сухум-220 и ПС Цабал, часть Гагрского района, питающегося от ПС Пицунда и ПС Алахадзы.

С 10:00 до 11:00 будет отключена ПС Гудаута-110 в связи с работами по монтажу ЗОН Т-1. Без электроснабжения останутся потребители данной подстанции.

С 11:00 до 15:00 отключается ПС Мцара в связи ремонтно-профилактическими работами. Без электроснабжения останутся потребители этой подстанции.

Также без электроснабжения с 11:00 до 12:00 останутся потребители ПС Дурипш.

Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 31 марта 2021 20:07

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