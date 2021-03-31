ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 30 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 человек, у 21 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.