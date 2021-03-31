ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 30 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 31 марта 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 184 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 человек, у 21 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 30 марта скончался пациент 1941 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 12, в Ткурчалской ЦРБ – 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13428 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12876 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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