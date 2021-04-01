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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАСИЛ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 01 апреля 2021 16:35
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАСИЛ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА В АБХАЗИЮ

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии поздравил  известного телеведущего Владимира Познера с 87-летием и  пригласил его отпраздновать  день рождения  в   республике. 

Об этом написал на своей странице в Фейсбук  председатель Союза журналистов республики  Руслан Хашиг.

«Союз журналистов Абхазии поздравляет Вас с днем рождения! Желаем здоровья и хороших новостей! Мы, ваши коллеги, приглашаем Вас, и Ваших друзей в Абхазию! Мы убеждены в том, что не только журналисты, но и граждане страны будут весьма рады вашему приезду в Абхазию. Приглашаем от души», написал Р. Хашиг. 

Как сообщалось ранее, прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 01 апреля 2021 16:39

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