СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ПРИГЛАСИЛ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА В АБХАЗИЮ

Об этом написал на своей странице в Фейсбук председатель Союза журналистов республики Руслан Хашиг.

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии поздравил известного телеведущего Владимира Познера с 87-летием и пригласил его отпраздновать день рождения в республике.

«Союз журналистов Абхазии поздравляет Вас с днем рождения! Желаем здоровья и хороших новостей! Мы, ваши коллеги, приглашаем Вас, и Ваших друзей в Абхазию! Мы убеждены в том, что не только журналисты, но и граждане страны будут весьма рады вашему приезду в Абхазию. Приглашаем от души», написал Р. Хашиг.

Как сообщалось ранее, прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.