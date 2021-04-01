СТАНЬТЕ ГОСТЕМ АБХАЗИИ

Владимир Познер планировал отметить в Тбилиси свое 87-летие, но на фоне протестов вынужден был вместе с попутчиками покинуть Грузию.

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Общественная организация Абхазское народное движение пригласила известного журналиста Владимира Познера в Абхазию. Как известно в Тбилиси представители оппозиционных партий и их сторонники провели акцию протеста у гостиницы6 в которой остановился журналист вместе с друзьями.

«Происходящее в Грузии вокруг приезда известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера наглядно показывает насколько далеко ушла эта кавказская республика от своей культуры к чуждым нам западным ценностям. Гостеприимство и радушный прием - традиции, которые у кавказца в крови, которые никогда не перестанут быть актуальными и несут в себе глубокую культурную ценность.

Кавказец даже кровного врага не тронет у себя в доме, и в этом есть большая мудрость. Однако, наши восточные соседи, десятилетиями поэтапно отказываясь от собственной идентичности, в очередной раз проявили себя «во всей красе».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Во-первых, поздравляем Вас с днем рождения!

Во-вторых, приглашаем Вас посетить Абхазию. В свете происходящего, мы просим Вас быть нашим гостем, чтобы воочию продемонстрировать Вам истинную кавказскую культуру и гостеприимство».

Об этом сообщает пресс-служба Абхазского народного движения.