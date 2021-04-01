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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Четверг, 01 апреля 2021 17:02
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД Абхазии изъято психотропное вещество «Прегабалин» у гражданина Джинджолия Алмаса Фредиковича 1997 г.р.

Последний незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле «MITSUBISHI CARISMA» за гос. номерным знаком Е339МУ блистеры препарата «Лирика». При осмотре автотранспортного средство из-под обшивки багажного отсека изъято 4 пластины запрещенного в свободном обороте на территории РА препарата – 47 капсул, содержащих психотропное вещество общей массой более 14 грамм.

Джинджолия Алмас Фредикович является служащим Администрации Галского района в должности юриста.

В отношении последнего отделом дознания МВД РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и взято обязательство о явке.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 01 апреля 2021 17:03

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