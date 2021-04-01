НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками УУР МВД Абхазии изъято психотропное вещество «Прегабалин» у гражданина Джинджолия Алмаса Фредиковича 1997 г.р.
Последний незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле «MITSUBISHI CARISMA» за гос. номерным знаком Е339МУ блистеры препарата «Лирика». При осмотре автотранспортного средство из-под обшивки багажного отсека изъято 4 пластины запрещенного в свободном обороте на территории РА препарата – 47 капсул, содержащих психотропное вещество общей массой более 14 грамм.
Джинджолия Алмас Фредикович является служащим Администрации Галского района в должности юриста.
В отношении последнего отделом дознания МВД РА возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и взято обязательство о явке.
Об этом сообщает сайт МВД РА.