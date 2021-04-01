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Абхазия Информ

ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ

Новости Четверг, 01 апреля 2021 17:28
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Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. В квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Эшба 173 "А" в г. Сухум загорелась мебель. Огонь мог распространиться на всё помещение.

Сигнал о происшествии поступил на путь дежурного МЧС в 9:04. Оперативными действиями пожарного и спасательного расчетов ПСО г. Сухум огонь был ликвидирован в максимально сжатые сроки, квартиру удалось спасти от полного выгорания.

Пострадавших нет. 

Об этом сообщает сайт МЧС РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 01 апреля 2021 17:29

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