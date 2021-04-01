ТРЕХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БУДЕТ ВЗЯТО ПОД КОНТРОЛЬ

«Из переданных вам адресов проверены только 10, это очень мало. К сожалению, после бурного обнаружения майнинг-аппаратов на начальном этапе работы оперштаба, сейчас их не могут обнаружить. Работу надо усиливать. Несмотря на то, что погоды установились теплые, существенного снижения потребления электричества нет. Где-то, значит, мы не дорабатываем», – констатировал Эшба.

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Администрации города Сухум под председательством Беслана Эшба состоялось очередное совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. Глава Администрации интересовался, как выполнены поручения, озвученные им на прошлом заседании, когда для проверки Энергонадзору были переданы 500 адресов для выявления незаконного трехфазного подключения электричества.

Инспектор Энергонадзора Саид Куджба пояснил, что на выявление незаконного подключения одного объекта, составление акта, предписания, протокола об административном правонарушении, рассмотрении руководством Госстандарта, а также ознакомление, подписание документов нарушителем и отправки в соответствующие суд уходит сутки.

По словам Беслана Эшба, чтобы проанализировать ситуацию по фидерам, по которым идут нагрузки и понять динамику потребления электроэнергии – днем и ночью, надо знать почасовое потребление электроэнергии абонентов в сутки. «Диаграмма почасовая нужна, для того, чтобы промониторить во временном разрезе подключается ли что-либо, и как возрастает потребление электроэнергии», – сказал он.

Но такой информации «Черноморэнерго» предоставить пока не может по техническим причинам.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия отметил, что продолжаются постоянные выезды на выявление трехфазного подключения и оборудования для добычи криптовалюты.

«Трехфазники все обесточены. Те, кто не имел технического разрешения, проверялись на предмет установки прибора учета, оплаты и соответствия всем правилам трехфазного подключения», – сказал он.

Начальник Энергосбыта города Сухума Джамбулат Аршба проинформировал, что выявлены и отключены небольшие четыре майнинг-фермы мощностью по 20 киловатт. Также обнаружено и обесточено оборудование на 50 киловатт в здании бывшего кожзавода.

На совещании отмечалось, что проведение трехфазного подключения в том или ином домовладении не всегда означает, что там установлено майнинг-оборудование.

«Наша работа не направлена на то, чтобы испортить настроение наших жителей, нанести экономический ущерб или заставить их меньше потреблять. Мы говорим о том, чтобы, во-первых, законно все было подсоединено, и во-вторых, не было оборудования, добывающего критповалюту. Но если у человека трехфазное подключение без технического разрешения «Черноморэнерго», его будут отключать и переводить на однофазное потребление. Но при этом на каждой подстанции есть лимит потребления, однофазные линии не выдерживают больших нагрузок. Если технические возможности «Черноморэнерго» позволяют на данном участке, абоненту проведут три фазы, главное, чтобы он платил за потребленную электроэнергию», – сказал Беслан Эшба.

Но как показывает практика, частные домовладения проводят «левые» три фазы именно для того, чтобы не платить за электричество. Огромное количество абонентов не имеют разрешения на трехфазное подключение.

По информации Аршба, по итогам рейда выдано 90 уведомлений для того, чтобы абоненты получили технические условия подключения в «Черноморэнерго».

«Они обещали, что подадут заявку. А те, кого мы предупреждали и дали неделю на оформление необходимых документов, но не озаботились получением разрешения, мы их вчера отключили», – сказал Аршба.

Глава города просил ускорить процедуру рассмотрения заявок и выдачи разрешения на трехфазное подключение в случаях, когда это позволяют мощности подстанций.

«В тех случаях, где подключение невозможно, надо объяснять людям, что если в каком-то домовладении проведем трехфазное подключение, у нас сгорит все, поэтому вынуждены вас переподключить на одну фазу, ограничить потребление. Проводить необходимо разъяснительную работу. Если мощности нет, ее взять неоткуда, до тех пор, пока не будет глобальной реконструкции энергосистемы», – сказал Беслан Эшба.

Как заметили специалисты-энергетики, участвовавшие в совещании, для бытовых нужд в домовладениях, если в них нет какого-либо производства, достаточно потребления 10 киловатт. Для подающих заявку на подключения более одной фазы, необходимо в заявлении аргументировать, для каких целей им нужны три фазы.

Участники оперативного штаба доводят до сведения граждан, что на получение разрешительных документов на трехфазное подключение необходимо обратиться в РУП «Черноморэнерго» с личным паспортом домовладельца и домовой книгой.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.