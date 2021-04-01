ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13458 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 177 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 5, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткурчалской ЦРБ – 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13458 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12876 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.