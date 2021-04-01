ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13458 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 177 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 человека, у 19 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.