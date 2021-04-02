АСТАМУР ГУНИЯ: ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД COVID-19 СОКРАТИЛСЯ

И. о. главврача Инфекционной больницы Сухума Астамур Гуния в интервью Абхазскому телевидению рассказал, что если несколько недель назад пациентов было всего 12, то сейчас больница переполнена, на лечении находятся 35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 8 в тяжелом состоянии, четверо в реанимации на ИВЛ.

По словам Гуния, в тяжелом состоянии поступают и пожилые, и молодые люди. Самому пожилому пациенту 92 года, младшему 27.

«Чаще всего попадают с высокой температурой, с лихорадкой и одышкой. Одышка – самый первый симптом утяжеления больного. Проблем с кислородом в больнице нет. С энергообеспечением и с медикаментами никаких проблем нет на сегодняшний день», – сказал Астамур Гуния.

Врач высказал мнение, что, по всей видимости, вирус трансформировался, так как инкубационный период сократился.

«У нас нет возможности определить новый штамм вируса, британский он или какой-либо еще. Но наблюдаем, что инкубационный период сократился, болезнь выявляется быстрее. Больные быстро стали тяжелеть. На 6-7 сутки тяжелеют. В Европе и других близлежащих странах идет увеличение количества больных. У нас люди расслабились сильно. В масках никто не ходит, дистанцию никто не соблюдает. Понимаю, что локдауна не получится, но хотя бы в масках ходить можно было бы еще», – отметил Астамур Гуния.

По мнению санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, рост заболеваемости произошел не из-за открытия школ и детских садов, а причина в том, что люди перестали соблюдать карантинные правила.

«В школах и садах постоянно ведем контроль за учреждениями, тщательно исполняются все наши требования. Наиболее часто заболевают взрослые. Люди не хотят себя ограничивать в посещении каких-либо мероприятий – праздничных, траурных, или дней рождения. После того, как открылись места общепита, люди их посещают. Началось активное общение. Мало того, в последнее время в масках не вижу никого. Каждый должен поберечь себя и свою семью сам. Все считают, что все уже закончилось. Но это не так. Если люди не будут соблюдать карантин, мы можем подойти к курортному сезону с высокими цифрами заболеваемости», – сказала Беляева.

Она пояснила, почему до сих пор не разрешается открытие спортивных секций в залах. При этом заниматься на открытом воздухе не запрещается.

«Происходит перемешивание детей из разных школ. То, что мы стареемся избежать даже в пределах одной школы. Ребенок в идеале должен контактировать только со своим классом. В залах спортивных секций мы получим разнос. Кроме того, помещении таких секций небольшие, проветривание осуществляется довольно-таки неважно. Напольное покрытие – это маты или ковролин, которые очень тяжело поддаются санитарной обработке. Поэтому между тренировками двух разных групп провести качественную обработку зала никак не получится», – отметила Алла Беляева. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13458 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12876 человек.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.





