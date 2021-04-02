ИЗЪЯТЫ КРУПНЫЕ ПАРТИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были изъяты свертки, тайно перевозимые в транспортном средстве под управлением жителя Адлерского района Кещян Рамзика Багдасаровича 1973 г.р.. При обследовании автомобиля задержанного, обнаружены 6 упакованных в клейкую ленту свертков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом в арках колес автомобиля. Так же аналогично упакованное вещество сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли в салоне машины. Автомобиль «Лада-Нива» был остановлен после переезда зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».
Общая масса сухого наркотического средства «каннабис», изъятого в ходе обследования данного транспортного средства, согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД составила более трех с половиной килограмм.
Гражданин Кещян пояснил, что данное наркотическое вещество он приобрел в с. Эшера за 30.000 рублей и намеревался реализовать его на территории Российской Федерации, определив сумму в 60.000 рублей.
В с. Эшера Сухумского района сотрудниками УКОН и СОБР МВД по адресу временного проживания задержан Культуриди Дмитрий Андреевич 1970 г.р., житель Туапсинского р-на Краснодарского края. При личном досмотре у вышеназванного гражданина обнаружено хранимое в ручной клади вещество растительного происхождения, частично расфасованное в три обмотанных скотчем свертка, а так же россыпью в двух полиэтиленовых пакетах.
Эксперты определили принадлежность данного вещества к наркотическому средству «каннабис», т.е. марихуана, вес которого составил около двух с половиной килограмм, что является особо крупным размером. Наличие при себе такого объема наркотика гражданин Культуриди объяснил тем, что намеревался реализовать данное вещество для последующего его вывоза на территорию РФ.
Начальник УКОН МВД РА Астамур Пачалия уточнил, что 24 марта 2021 года в ходе реализации разрабатываемой оперативной информацией впервые МВД была пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих вывоз из РА в РФ наркотическое средство - каннабис (марихуана), весом общей сложностью более 5 кг. "По нашим данным указанный канал контрабандного вывоза наркотиков действует на протяжении длительного периода. В настоящий момент нами задержаны двое граждан РФ, причастные к данному преступлению" - отметил Астамур Пачалия.
Гражданину Кещян вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 224 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА - незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а также незаконный вывоз из РА наркотического средства "каннабис" (марихуана) в особо крупном размере. Рамзик Кещян заключен под стражу.
Орган предварительного расследования так же усмотрел достаточные данные, указывающие на наличие в действиях гражданина Культуриди преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, в отношении последнего по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического вещества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает сайт МВД РА.