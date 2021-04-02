ИЗЪЯТЫ КРУПНЫЕ ПАРТИИ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были изъяты свертки, тайно перевозимые в транспортном средстве под управлением жителя Адлерского района Кещян Рамзика Багдасаровича 1973 г.р.. При обследовании автомобиля задержанного, обнаружены 6 упакованных в клейкую ленту свертков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом в арках колес автомобиля. Так же аналогично упакованное вещество сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли в салоне машины. Автомобиль «Лада-Нива» был остановлен после переезда зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».

Общая масса сухого наркотического средства «каннабис», изъятого в ходе обследования данного транспортного средства, согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД составила более трех с половиной килограмм.

Гражданин Кещян пояснил, что данное наркотическое вещество он приобрел в с. Эшера за 30.000 рублей и намеревался реализовать его на территории Российской Федерации, определив сумму в 60.000 рублей.