В МЧС АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии начались вступительные экзамены в профильные вузы МЧС России. В этом году Академия гражданской защиты и Академия противопожарной службы выделили по 4 квоты для поступающих из Абхазии.

На восемь вакантных мест притендуют 17 абитуриентов. Экзаменационные испытания стартовали сдачей письменного экзамена по математике.

Затем абитуриентам предстоит проявить свои знания и способности в физике, русском языке и физической подготовке.