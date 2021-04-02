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Абхазия Информ

В МЧС АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Новости Пятница, 02 апреля 2021 18:22
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Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии начались вступительные экзамены в профильные вузы МЧС России. В этом году Академия гражданской защиты и Академия противопожарной службы выделили по 4 квоты для поступающих из Абхазии.

На восемь вакантных мест притендуют 17 абитуриентов. Экзаменационные испытания стартовали сдачей письменного экзамена по математике.

Затем абитуриентам предстоит проявить свои знания и способности в физике, русском языке и физической подготовке. 

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 02 апреля 2021 18:32

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