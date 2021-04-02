Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка в городе Гал, в результате проверки торговой точки была обнаружена текстильная продукция в количестве 90 единиц, на общую стоимость 203 708 рублей, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Ранее, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены две единицы автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, ввезенных ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенных под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.



В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум, в результате проверки стоматологической клиники были обнаружены стоматологические оборудования в количестве 3 единиц, на общую стоимость 263 758 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.



По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.