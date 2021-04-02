Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ.По итогам внешнеторговой деятельности в марте месяце объем начисления таможенных платежей Государственного таможенного комитета Абхазии составил 190,0 млн. руб., что на 55,0 млн. руб. больше показателей за март 2020 года.

Плановый показатель по таможенным платежам на март месяц в размере 178,5 млн. руб. выполнен на 106%.

По предварительным итогам объем начисления таможенных платежей за первый квартал 2021 года составил 498,0 млн. руб., план за первый квартал 2021 года выполнен на 113% (план за первый квартал – 441,8 млн. руб.).С

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.