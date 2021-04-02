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Абхазия Информ

В ПАРКЕ СВОБОДЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УКРАЛИ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Новости Пятница, 02 апреля 2021 19:23
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В ПАРКЕ СВОБОДЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УКРАЛИ ГРУНТОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. В течение нескольких лет Торгово-промышленная палата РА занимается благоустройством Парка Свободы, расположенном рядом с площадью им. Владислава Ардзинба – меняет плафоны, устанавливает ночное декоративное освещение и грунтовые прожекторы. Основную часть аллей выложили плиткой, заменили бордюры вдоль парковых дорожек и многое другое.

Кроме того, коллектив ТПП своими силами регулярно обновляет зеленую зону и очищает парк от мусора.

В преддверии Нового года палата на центральной аллее установила новые светодиодные прожекторы и восстановила прожекторы, украденные раннее. На днях обнаружилось, что провода и светодиодные шары вырваны, а также в очередной раз пропали 12 грунтовых прожекторов.

«Торгово-промышленная палата, конечно же, вновь установит новое освещение, но мы в очередной раз обращаемся к жителям столицы с просьбой бережно относиться к тому, что сделано в парке. Ведь это все делается для вас и ваших детей! Не проходите равнодушно мимо, если видите, что кто-то переходит рамки дозволенного.

Любите свой город не на словах, а на деле!», – говорится в обращении ТПП.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 02 апреля 2021 19:32

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