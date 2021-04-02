СТОЛИЧНЫЙ СУД ПРОДЛИЛ СРОК АРЕСТА ОБВИНЯЕМЫХ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о продлении срока содержания под стражей в отношении Станислава Культа, Андрея Локтионова, Аслана Гуатижева и отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока ареста в отношении одного из фигурантов уголовного дела Талеха Гасанова.
По версии органа предварительного расследования вышеуказанные лица по предварительному сговору с Ахриком Авидзба и Талехом Гасановым при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрели многочисленное количество огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, пулеметы, гранатомёты) и боеприпасы, которые в нарушении Закона Республики Абхазия «Об оружии» хранили по месту фактического проживания Ахрика Авидзба и других фигурантов дела по адресу: Сухумский район, село Гумиста, улица Б.Эзугбая, 9 тупик, дом № 5.
Действия Станислава Культа, Андрея Локтионова Аслана Гуатижева и Талеха Гасанова квалифицированы предварительным следствием по части 2 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.
Согласно постановлениям суда, срок содержания под стражей в отношении Станислава Культа, Андрея Локтионова и Аслана Гуатижева был продлен на 1 месяц, то есть до 4 мая 2021 года.
Постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в отношении Станислава Культа, Андрея Локтионова, Аслана Гуатижева и Талеха Гасанова в течении 3-х суток с момента провозглашения, сторонами могут быть обжалованы в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.
Названные в данном сообщении лица, считаются не виновными пока их вина не будет установлена, вступившим в законную силу приговором суда.