АППАЛОН ГУРГУЛИЯ ОТСТРАНЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Действия Аппалона Гургулия следствием квалифицированы по части 4 статьи 157 (хищения чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты) и пунктов «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК Республики Абхазия.

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия об отстранении от занимаемой должности Главного врача ГУ МЗ «Республиканская больница» Аппалона Гургулия.

Согласно постановлению суда Апполон Гургулия временно отстранён от занимаемой им вышеуказанной должности до принятия итогового процессуального решения по расследуемому в отношении него уголовному делу.

Апполону Гургулия согласно постановлению, должно выплачиваться ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по Республике Абхазия.

Настоящее постановление может быть обжаловано сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.

Названные в данном сообщении лица, считаются не виновными пока их вина не будет установлена, вступившим в законную силу приговором суда.