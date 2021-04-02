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Абхазия Информ

ПРОДЛЕН СРОК АРЕСТА АХРИКА АВИДЗБА

Новости Пятница, 02 апреля 2021 19:57
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ПРОДЛЕН СРОК АРЕСТА АХРИКА АВИДЗБА

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Инара Кварчия удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Абхазия о продлении срока содержания под стражей в отношении Ахрика Авидзба.

По версии органа предварительного расследования Ахрик Авидзба по предварительному сговору с Андреем Локтионовым, Станиславом Культа, Асланом Гуатижевым и Талехом Гасановым при неустановленных обстоятельствах незаконно приобрели многочисленное количество огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, пулеметы, гранатомёты) и боеприпасы, которые в нарушении Закона Республики Абхазия «Об оружии» хранили по месту фактического проживания Ахрика Авидзба и других фигурантов дела по адресу: Сухумский район, село Гумиста, улица Б.Эзугбая, 9 тупик, дом № 5.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Ахрик Авидзба обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей в отношении Ахрика Авидзба продлён на один месяц, то есть до 5 мая 2021 года.

Постановление Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в отношении Ахрика Авидзба в течении 3-х суток с момента провозглашения, сторонами могут быть обжалованы в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Названные в данном сообщении лица, считаются не виновными пока их вина не будет установлена, вступившим в законную силу приговором суда.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 02 апреля 2021 19:59

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