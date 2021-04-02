В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ 83 ЧЕЛОВЕКА С ДИАГНОЗОМ COVID-19
Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 29 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткурчалской ЦРБ – 3.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12905 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.