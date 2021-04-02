В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ 83 ЧЕЛОВЕКА С ДИАГНОЗОМ COVID-19

Сухум. 2 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 29 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 11 пациентов – средней степени тяжести.