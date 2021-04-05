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Абхазия Информ

ТРИ ПОЖАРА ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ

Новости Понедельник, 05 апреля 2021 14:55
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ТРИ ПОЖАРА ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Загорелся нежилой частный двухэтажный дом. Сигнал о пожаре поступил поздно ночью, в 03 часа 26 минут.  К приезду огнеборцев крыша деревянного  дома  была полностью охвачена огнем.  Пламя тушили четыре пожарных расчета ПСЧ Гудауты. В результате происшествия строение выгорело частично. Пострадавших нет.

Накануне, 4 апреля,  произошли еще два пожара. В селе Приморское Гудаутского района сгорела одна комната в частном двухэтажном доме. Сигнал о пожаре поступил в МЧС Абхазии в 14 часов 41 минуту. Огонь ликвидирован силами одного пожарного расчета. Пострадавших нет.

В селе Цкыбын Гулрыпшского района также загорелся частный  двухэтажный дом. Пожарным сообщили о происшествии в 14 часов 58 минут. Усилиями двух пожарных расчетов ПСЧ Гулрыпшского района дом удалось спасти от полного выгорания. Однако в результате пожара сгорело чердачное помещение. Пострадавших нет.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 05 апреля 2021 15:02

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