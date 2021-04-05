КРАЖА В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками Гулрыпшского РОВД раскрыта кража, совершенная из частного домовладения в с. Мархауле.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного по административному правонарушению жителя г. Очамчыра Ахметова Тимура Дмитриевича 1998г.р., сотрудниками уголовного розыска установлена его причастность к хищению чужого имущества. Ахметов совместно с Ракопуло Дмитрием Константиновичем 1999 г.р. проникли в дом потерпевшего, откуда совершили кражу строительных инструментов и бытовой техники.

Молодым людям 2 апреля текущего года предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Похищенное частично изъято. Ахметов и Ракопуло заключены под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 155 УК РА проводит СГ Гулрыпшского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД РА.