 

В мире

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Европа вводит жесткие ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19. Жителей Берлина обязали предоставлять отрицательный тест…
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 05 апреля 2021 15:09
Оцените материал
(0 голосов)
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Пистолет ТТ с боеприпасами к нему в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъяли у жителя г. Сухум Ласурия Александра Автондиловича 1975 г.р. При личном досмотре у гражданина изъято и наркотическое средство. В отношении Ласурия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК РА. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконного хранения огнестрельного оружия провели сотрудники уголовного розыска 1-го ОМ столичного УВД, в результате чего 31 марта в г. Сухум при осмотре автотранспортного средства изъяли автомат конструкции Калашникова калибра 5.45 мм с магазином к нему, принадлежащий Чаблах-оглы Астану Тенгизовичу. В отношении последнего по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 05 апреля 2021 15:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КРАЖА В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МИНИМИЗИРОВАНЫ, ОСОБО НЕ НАПРЯГАЮТ ОБЩЕСТВО» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.