НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Пистолет ТТ с боеприпасами к нему в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъяли у жителя г. Сухум Ласурия Александра Автондиловича 1975 г.р. При личном досмотре у гражданина изъято и наркотическое средство. В отношении Ласурия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК РА. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.
Оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконного хранения огнестрельного оружия провели сотрудники уголовного розыска 1-го ОМ столичного УВД, в результате чего 31 марта в г. Сухум при осмотре автотранспортного средства изъяли автомат конструкции Калашникова калибра 5.45 мм с магазином к нему, принадлежащий Чаблах-оглы Астану Тенгизовичу. В отношении последнего по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.
Об этом сообщает сайт МВД РА.