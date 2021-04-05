НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Пистолет ТТ с боеприпасами к нему в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъяли у жителя г. Сухум Ласурия Александра Автондиловича 1975 г.р. При личном досмотре у гражданина изъято и наркотическое средство. В отношении Ласурия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК РА. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.