ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МИНИМИЗИРОВАНЫ, ОСОБО НЕ НАПРЯГАЮТ ОБЩЕСТВО»

С апреля 2020 года по февраль текущего года государство направило более 77 млн рублей на дополнительную выплату заработной платы работникам, которые были занятых в ковидных центрах.

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба в интервью Абхазскому телевидению остановился на теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что на борьбу с ковид с начала пандемии было направлено более 375 млн рублей – это и бюджетные средства и помощь, оказанная диаспорой и бизнесменами.

Владимир Делба отметил, что Инфекционная больница города Сухум – яркий пример того, что есть опора, откуда надо двигаться дальше в борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Когда-то уйдет эта болезнь, с которой наша страна борется уже год. Инфекционная больница приобретет новый импульс развития, мы на это рассчитываем. Силами Администрации города и центральных органов госуправления на нее было обращено особое внимание. Больница становится центром, на который можно опираться. Случай привел к этому и надо идти только в развитие», – отметил Владимир Делба.

Врио премьер-министра предложил прислушаться к главврачу больницы, который призвал общество соблюдать карантинные меры.

«Мы как-то совсем приняли ситуацию настолько в отдельных случаях вольно, что можем позволить себе не соблюдать обязательный масочный режим. Я часто на это делаю акцент, – отметил Владимир Делба. – Я внимательно послушал главного врача Инфекционной больницы Астамура Гуния (интервью АТ – ред.). Прислушаться надо к его словам всему населению республики. Прислушаться необходимо к санитарному врачу и другим медицинским работникам, врачам Республиканской больницы, большая часть которых побывала в красной зоне Гудаутского ковидного госпиталя. Они же рассказывают то, что видели своими глазами. Неужели мы не должны прислушаться к таким выводам. Это очень важно».

Владимир Делба напомнил, что страна стоит на пороге курортного сезона, идет активная фаза сельскохозяйственных работ. Также по предложению оперштаба президент принял решение возобновить учебный процесс. При этом отмечает, что при несоблюдении ограничительных мер, они будут продлены, а где-то ужесточены.

«Ограничительные меры минимизированы, особо не напрягают общество. У нас же не полный локдаун, когда нельзя ходить в определенное время в какие-то места, заниматься каким-то видом деятельности. Все достаточно пока несложно. Все основывается на выводах. Если мы будем наблюдать в стране рост заболеваемости, какие могут быть предложения? Они очевидны. Будем предлагать очередные ограничения», – сказал Владимир Делба.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.