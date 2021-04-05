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Абхазия Информ

В ЧУВАШИЮ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ

Новости Понедельник, 05 апреля 2021 15:30
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В ЧУВАШИЮ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума находится с двухдневным рабочим визитом в столице Чувашской Республики – Чебоксарах. ​ В составе делегации мэр Сухума Беслан Эшба, его заместители Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия, заместитель директора Департамента ЖКХ Администрации Руслан Авидзба.

​Программа пребывания делегации Сухума в столице Чувашии насыщенная. 5 апреля гости из Абхазии встретятся с членами Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.

Затем состоится встреча с представителями предприятий Агропромышленного комплекса, среди них известные не только в Чувашии, но и за ее пределами: пивоваренная компания «Букет Чувашии», кондитерская фабрика «Акконд», производитель мороженого «Волга Айс», Челябинский ЛВЗ, Чебоксарский мясокомбинат, Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», молокоперерабатывающее предприятие ООО «Гормолзавод» и другие.

Во встрече примут участие представители министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. ​

6 апреля состоится подписание соглашения об установлении побратимских/партнерских отношений между муниципальным образованием городом Чебоксары – столицей Чувашской Республики (Российская Федерация) и городом Сухум (Республика Абхазия).

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 апреля 2021 15:32

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