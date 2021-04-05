 

В мире

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Европа вводит жесткие ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19. Жителей Берлина обязали предоставлять отрицательный тест…
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

Новости Понедельник, 05 апреля 2021 18:16
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

Сухум. 5 апреля 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб обратился к гражданам с благодарностью за поддержку его во время болезни.

Уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в г. Москве после заболевания коронавирусной инфекцией. 

Болезнь протекала тяжело. Однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены.

Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью. И я сердечно вам всем благодарен.

Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований так же настойчиво призывать всех вас к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов.

Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему.

Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья.

С уважением,

Александр Анкваб,

Премьер-министр Республики Абхазия

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 05 апреля 2021 18:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЧУВАШИЮ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.