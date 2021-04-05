АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ

Болезнь протекала тяжело. Однако в результате первичной помощи, оказанной в Гудаутской центральной районной больнице, выполняющей последнее время функции главного ковид-госпиталя республики, и последующего интенсивного курса лечения в Москве, эти трудности преодолены.

Уважаемые сограждане, друзья, медики Абхазии, как известно, на днях я завершил курс лечения в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России в г. Москве после заболевания коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Александр Анкваб обратился к гражданам с благодарностью за поддержку его во время болезни.

Я знаю, что наши граждане проявляли искреннюю обеспокоенность состоянием моего здоровья, желали мне скорейшего выздоровления. Мне это помогало в борьбе с болезнью. И я сердечно вам всем благодарен.

Никогда не сомневался в серьезности угрозы здоровью человека, которую несет в себе новая коронавирусная инфекция. А пережитый личный опыт дает мне еще больше оснований так же настойчиво призывать всех вас к ответственному соблюдению мер предосторожности и неукоснительному выполнению предписаний специалистов.

Коронавирусная инфекция весьма коварна, а риски, связанные с заболеванием ею, слишком высоки. Именно поэтому каждый из нас обязан – ради собственного благополучия, ради жизни и здоровья родных и близких – не забывать об угрозах пока еще не побежденной эпидемии. Только наши коллективные усилия позволят преодолеть эту проблему.

Еще раз искренне благодарю всех вас за поддержку и желаю крепкого здоровья.



С уважением,



Александр Анкваб,

Премьер-министр Республики Абхазия