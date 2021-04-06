ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: на высоковольтных линиях Гячрыпшь и Кавкасиони, на территории Российской Федерации произошли аварии. И, как следствие, в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт.

В связи с этим, по всей территории республики вводятся ограничения на 1 час каждые 3 часа.

О работах по ликвидации аварий будем сообщать своевременно.