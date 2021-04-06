ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Вторник, 06 апреля 2021 12:28
Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: на высоковольтных линиях Гячрыпшь и Кавкасиони, на территории Российской Федерации произошли аварии. И, как следствие, в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт.
В связи с этим, по всей территории республики вводятся ограничения на 1 час каждые 3 часа.
О работах по ликвидации аварий будем сообщать своевременно.
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