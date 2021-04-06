 

В мире

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021

«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ

Европа вводит жесткие ограничительные меры на фоне третьей волны COVID-19. Жителей Берлина обязали предоставлять отрицательный тест…
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Вторник, 06 апреля 2021 12:28
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: на высоковольтных линиях Гячрыпшь и Кавкасиони, на территории Российской Федерации произошли аварии. И, как следствие, в энергосистеме Абхазии образовался дефицит мощности порядка 100 МВт.

В связи с этим, по всей территории республики вводятся ограничения на 1 час каждые 3 часа.

О работах по ликвидации аварий будем сообщать своевременно.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 06 апреля 2021 12:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НИКОЛАЯ ЧИКОВАНИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.