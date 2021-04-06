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Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НИКОЛАЯ ЧИКОВАНИ

Новости Вторник, 06 апреля 2021 12:41
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Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Народного артиста Республики Абхазия, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР, режиссёра Государственного учреждения «Абхазский государственный драматический театр им. С. Я. Чанба», конферансье Государственного учреждения «Ордена Леона Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия» Чиковани Николая Константиновича Распоряжением врио премьер-министра В. Делба создана Комиссия по организации похорон.

Председатель Комиссии – министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба.

Прощальная церемония состоится 6 апреля, во вторник, начало траурного митинга в 14:00, по адресу: г. Новый Афон, Сухумское шоссе, 19.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 06 апреля 2021 12:43

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