СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НИКОЛАЯ ЧИКОВАНИ
Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Народного артиста Республики Абхазия, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР, режиссёра Государственного учреждения «Абхазский государственный драматический театр им. С. Я. Чанба», конферансье Государственного учреждения «Ордена Леона Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия» Чиковани Николая Константиновича Распоряжением врио премьер-министра В. Делба создана Комиссия по организации похорон.
Председатель Комиссии – министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба.
Прощальная церемония состоится 6 апреля, во вторник, начало траурного митинга в 14:00, по адресу: г. Новый Афон, Сухумское шоссе, 19.
Последнее от Super User
- БЕСЛАН ЭШБА: МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО У НАС БУДЕТ МНОГО ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ С ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
- ВВЕДЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ОБРАТИЛСЯ К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ
- В ЧУВАШИЮ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МИНИМИЗИРОВАНЫ, ОСОБО НЕ НАПРЯГАЮТ ОБЩЕСТВО»