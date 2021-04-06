СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН НИКОЛАЯ ЧИКОВАНИ

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. В связи с кончиной Народного артиста Республики Абхазия, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР, режиссёра Государственного учреждения «Абхазский государственный драматический театр им. С. Я. Чанба», конферансье Государственного учреждения «Ордена Леона Государственный ансамбль танца Абхазии «Шаратын» им. Э. Бебия» Чиковани Николая Константиновича Распоряжением врио премьер-министра В. Делба создана Комиссия по организации похорон.

Председатель Комиссии – министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба.