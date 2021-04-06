БЕСЛАН ЭШБА: МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО У НАС БУДЕТ МНОГО ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ С ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

В своем выступлении мэр Сухума Беслан Эшба сказал: «Очень приятно находиться в вашем городе, в столице Чувашской Республики, в городе Чебоксары. Теплый прием организовали. Прилетели вчера и начались наши два рабочих дня. График очень плотный.

Завтра подписание соглашения о побратимских отношениях. И мы абсолютно уверены, что в развитие отношений у нас будет много деловых контактов. Посмотрели вашу презентацию, проявили уже интерес по конкретным направлениям, по которым можем двигаться дальше.

Я уверен, что соглашение, которое мы подпишем, даст серьезный толчок двусторонним отношениям.

Большую презентацию с цифрами, возможностями Сухума представит Леон Кварчия. Несколько направлений заинтересовали, по молочной продукции, может быть, по кондитерской, это те предприятия, которые у нас сегодня не работают или работают не в полную силу.

Можно посмотреть ваши технологии, не только поставки готовой продукции. Мы очень заинтересованы в налаживании контактов с заводами-производителями электротехнического оборудования.

У нас республика молодая, не так давно была война, электрическое оборудование многие годы не ремонтировалось, не восстанавливалось.

У нас реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию между Россией и Абхазией, в рамках которого выделяются средства.

Это делается планово, но не так интенсивно и быстро.

Республика должна развиваться, у нас других альтернативных источников нет. Есть уголь, но не развита промышленность по добыче и переработке. У нас сегодня все на электроэнергии».

Об этом сообщает сайт администрации столицы.