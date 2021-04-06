ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

По этому случаю его поздравил президент России Владимир Путин. В поздравительном адресе говорится: «Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнёрства между России и Абхазией. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

Президента Абхазии Аслана Бжания с днем рождения поздравил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения. Хотел бы отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Абхазия. Идёт реализация договорённостей, направленных на развитие сотрудничества в торгово -экономической, научно - технической и культурно -гуманитарной сферах, создание условий для осуществления новых совместных проектов в различных областях.

Убеждён, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия.

Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственный государственной деятельности».

ххх

От имени Республиканской политической партии «Единая Абхазия» главу государства поздравил Политсовет РПП.

«Уважаемый Аслан Георгиевич! искренне поздравляем Вас по случаю Дня рождения! Уверены, что Ваша большая и плодотворная деятельность на президентском посту будет способствовать успешному решению важных задач по обеспечению социально-экономического развития Республики, дальнейшему развитию достигнутых прав и свобод граждан Абхазии. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и терпения в Вашей нелегкой работе, реализации всех Ваших добрых планов и начинаний в государственной деятельности!»

ххх

Аслана Бжания также поздравили: президент Никарагуа Даниэль Ортега Сааведра, спикер Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, глава ФСБ РФ Александр Бортников, президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр Татарстана Андрей Назаров и начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

По телефону Президента Аслана Бжания поздравили глава ДНР Денис Пушилин, командование 7-й венной базы и руководство ФСБ России в Республике Абхазия.