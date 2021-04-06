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Абхазия Информ

НАРУШЕНЫ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Новости Вторник, 06 апреля 2021 18:01
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НАРУШЕНЫ ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.

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В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия совместно с оперуполномоченным СГБ Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате проведения таможенного досмотра, в салонном отделении автотранспортного средства был обнаружен запрещенный к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия черный металл в объеме 273,8 кг.

По обеим правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 06 апреля 2021 18:03

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