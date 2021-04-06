ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУХУМОМ И ЧЕБОКСАРАМИ

«Долго к этому шли. Наконец-то, сегодня исторический момент – подписание договора о побратимстве между нашими городами. Договор даст дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах бизнеса, позволит приобрести новые контакты в сельском хозяйстве, машиностроении. Мы уже обсудили, в каких сферах можем сотрудничать – образование, культура и многое другое. Также с туристической точки зрения жители нашего города могут поехать теперь уже к своему брату, который находится в двух тысячах километрах от Чебоксар. Беслан Федорович может быть уверен, что и у них есть надежный друг, брат, на таком большом расстоянии от них. Очень рад, что сегодня подпишем договор. С ответным визитом, я думаю, что в ближайшее время посетим Сухум. Обычно перед тем, как подписывать договора, мы ездим в обе стороны друг к другу, но на этот раз более быстро получилось. Зато уже на правах побратима приедем ответной делегацией, с бизнес-сообществом в гости к вам. Будем дружить, общаться, самое главное, для взаимовыгодного сотрудничества для наших городов. Будем дружить домами!» – сказал глава Чебоксар, председатель Чебоксарского городского собрания Олег Кортунов.

Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба передал коллегам слова приветствия от президента Абхазии и отметил, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству.

«Хочу передать слова приветствия от президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания. Он нас благословил и на поездку, и на те намерения, которые будут реализованы в виде договора о побратимских отношениях наших городов. Хочу также передать теплый привет и самые искренние пожелания от работников нашей Администрации и жителей города Сухум. Еще раз хотел бы вас поблагодарить за теплейший прием, за внимание, которое вы нам оказываете. Я думаю, приглашение, которое от меня получил глава города, чтобы в этом году посетили с ответным визитом Сухум, будет принято, и мы постараемся не подвести ваши ожидания. Убеждены, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству в разных областях – это и социальный блок, и культура, и образование, спорт, туризм и так далее. И, разумеется, не могу не сказать, что нас удивили ваши предприятия электрооборудования, приборостроения. Мы до сих пор находимся под впечатлением. В добрый путь!» – сказал Беслан Эшба.

Глава города Чебоксары и глава Администрации города Сухум обменялись подарками. Олег Кортунов передал подарок президенту Абхазии, у которого день рождения 6 апреля, в день подписания соглашения.

Согласно подписанному документу, стороны будут содействовать обеспечению стабильного развития взаимовыгодных связей на муниципальном уровне в различных сферах деятельности.

Также стороны содействуют установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в городе Чебоксары и в городе Сухум, на основе договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Абхазия.

Стороны оказывают содействие в привлечении инвестиций, иных капиталовложений в экономику обоих муниципальных образований, в реализации совместных инвестиционных проектов, поддерживают установление и развитие взаимодействия между организациями, осуществляющими образовательную деятельность в городе Чебоксары и городе Сухум, содействуют укреплению и развитию культурных связей, способствуют организации детско-юношеских, молодежных, массовых мероприятий, содействуют установлению контактов между спортивными организациями, поощряют развитие контактов в области туризма, содействуют формированию совместных проектов в сфере туризма, а также будут осуществлять сотрудничество в области здравоохранения.



Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.