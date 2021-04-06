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Абхазия Информ

В ДАР СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Новости Вторник, 06 апреля 2021 20:54
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В ДАР СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания продолжают помогать медучреждениям столицы, сообщает пресс-служба СГС.

На днях они передали городской клинической больнице два рециркулятора воздуха, которые безопасно очищают воздух от вирусов и бактерий, а также компьютерное оборудование.

Сегодня депутаты отправили в городскую Инфекционную больницу очередную партию питьевой воды. За такую поддержку медперсонал и руководство больницы выразили благодарность депутатам.

В лечебное учреждение привезли полторы тысячи бутылок воды для пациентов и медперсонала. Потребность в воде высокая, больные должны выпивать около трех литров в день.

В условиях распространения коронавируса на медиков легла огромная нагрузка. Врачи и медсестры буквально живут на работе. Вода нужна и им.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад, однако призываем всех горожан следовать рекомендациям врачей, носить маски и соблюдать социальную дистанцию», - говорят депутаты Собрания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 06 апреля 2021 20:56

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