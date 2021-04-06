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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 34-Х ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 06 апреля 2021 21:38
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 34-Х ЧЕЛОВЕК
Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 249 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 5 апреля скончался пациент 1934 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткурчалской ЦРБ -2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13576 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13070 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 06 апреля 2021 21:46

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