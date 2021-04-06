ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 34-Х ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 апреля 2021. Абхазия-Информ. Т естирование на коронавирусную инфекцию проведено у 249 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 34 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.