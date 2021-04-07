С КОНЦА ИЮНЯ В АБХАЗИИ НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД

Сухум. 7 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Абхазская железная дорога» приведет в надлежащий вид архитектурные объекты на железнодорожных станциях Гагра и Новый Афон. Ремонтные работы должны быть завершены в июне, сообщил в эфире Абаза ТВ помощник гендиректора РУП Октай Хазириши.

В июне в Абхазию из Сочи запустят круизный поезд с туристами. Это российско-абхазский проект, поддержанный РЖД в марте 2021 года в Москве, инициированный абхазской стороной.