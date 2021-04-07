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Абхазия Информ

С КОНЦА ИЮНЯ В АБХАЗИИ НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД

Новости Среда, 07 апреля 2021 14:24
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С КОНЦА ИЮНЯ В АБХАЗИИ НАЧНЕТ КУРСИРОВАТЬ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД

Сухум. 7 апреля 2021. Абхазия-Информ. РУП «Абхазская железная дорога» приведет в надлежащий вид архитектурные объекты на железнодорожных станциях Гагра и Новый Афон. Ремонтные работы должны быть завершены в июне, сообщил в эфире Абаза ТВ помощник гендиректора РУП Октай Хазириши.

В июне в Абхазию из Сочи запустят круизный поезд с туристами. Это российско-абхазский проект, поддержанный РЖД в марте 2021 года в Москве, инициированный абхазской стороной.

Комфортабельный поезд начнет курсировать в третьей декаде июня. По пути следования три остановки: на станции Гагрыпш (Гагра), станции Псырцха (Новый Афон) и станции Кяласур (Сухум). Что касается станции Кяласур, то здание серьезно пострадавшее в период войны ремонтироваться пока не будет, уточнил Хазириши.

РУП «АЖД» не располагает средствами для реставрации объекта, и его территорию законсервируют. Силами АЖД будет произведен ремонт подъездных путей и перона.

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Кяласурский вокзал располагается в районе прекрасного пляжа, где туристы смогут провести время на живописном берегу в тени олеандр, магнолий и кипарисов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 07 апреля 2021 14:28

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