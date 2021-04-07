НАШЛИ ПРОПАВШЕГО

Сухум. 7 апреля 2021. Абхазия-Информ. С 7 часов 55 минут утра сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии вели поиски пропавшего накануне жителя села Допукыт Гулрыпшского района.

Гражданин Чакурян, 1934 года рождения, накануне вечером вышел из дома и не вернулся. Помимо спасателей в поисках были задействованы сотрудники местного РОВД и родственники пропавшего.

Около 10 часов утра одна из поисковых групп обнаружила Чакуряна в районе села Шаумяновка.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.