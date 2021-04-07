ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 13600 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 7 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 228 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 38 человек, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.