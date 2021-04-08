ЧП НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ
Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. Четверо жителей Галского района погибли при попытке незаконного пересечения государственной границы с Грузией вброд через реку Ингур, сообщает служба госбезопасности Абхазии.
Реку они переходили рано утром 6 апреля в районе села Таглан Галского района. Вследствие сильного паводка граждан унесло течением реки, и они погибли.
7 апреля тела утонувших были обнаружены на сопредельной с Абхазией стороне в Зугдидском районе Грузии.
Депутат Парламента от Галского района Каха Пертая в интервью телеканалу Абаза ТВ сообщил, что в прокуратуру Галского района поступило заявления от Эмазара Гуликоевича Гвалия о том, что его брат Гвалия Элгуджа Гуликоевич, его супруга Гамисония Маквала Отариевна и их невестка Цатава Тамуна Ревазовна должны были пересечь государственную границу из Абхазии в Грузию.
В заявлении отмечалось, что по дороге они пропали. Э. Гвалия просил предпринять меры по их розыску.
6 апреля, когда родственники пропавших стали созваниваться с родственниками в Грузии, а СГБ и МВД Абхазии работать по этому заявлению и уточнять ситуацию, выяснилось, что 5 апреля с плотины был совершен контрольный сброс воды (водохранилище находится на территории Грузии).
Пертая пояснил, что позже тела обнаружили в районе села Шамгона (Зугдидский район Грузии).
Погибшие Гвалия, Гамисония, Цатава родом из села Царча Ткуарчалского района Абхазии.
Их сопровождал (проводник) Бесландзе Тамази Владимирович, прописанный в селе Махунджара, но по факту проживал в г. Гал.
Погибшие пытались перейти госграницу в обход КПП, чтобы избежать на территории Грузии карантина.
На сегодня их тела находятся в морге г. Кутаиси (Грузия) на экспертизе.