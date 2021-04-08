МАКСИМ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ!
История семнадцатилетнего Максима Гусина никого не оставит равнодушным.
6 февраля, в результате несчастного случая, мальчик получил огнестрельное дробовое ранение в область нижней трети левого бедра. Его доставили в Республиканскую больницу, где дежурной бригадой была оказана первая медицинская помощь.
После короткой подготовки в отделении реанимации, мальчика перевели в экстренную операционную, но, к большому сожалению, усилия врачей сохранить ногу оказались безуспешными и ее пришлось ампутировать.
В данном случае ампутация ноги была крайней мерой и операция была сделана для сохранения жизни пациента.
Представить состояние подростка, лишившегося ноги крайне сложно.
Сейчас Максим практически не общатся с родными и друзьями, ему не хочется, чтобы они видели его в таком состоянии. Каждое движение приносит дискомфорт, а перевязки стали пыткой.
Но, благодаря современным разработкам медицины, у мальчика есть шанс встать на обе ноги, и как раньше ходить и даже бегать! Это станет возможным после установления протеза.
Для формирования культи и обучения ходьбе в первую неделю необходим лечебно-тренировочный протез, а также протез Ottobock с гидравлическим коленным суставом и подвижной стопой.
Общая стоимость протеза и лечения мальчика составляет – 391тысяча рублей. Но у многодетной семьи Гусиных нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына.
Максима уже ждут в Центре ортезирования «Ортез» в Ереване и медлить нельзя. Врачи рекомендуют как можно раньше приступить к протезированию, в таком случае восстановление двигательной активности произойдет намного быстрее. После установления протеза мальчик получит жить полноценно.
Друзья, не проходите мимо беды Максима, ведь даже небольшое пожертвование поможет нашему подопечному справиться с болезнью и выйти из трудной ситуации.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!
Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:⠀
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Алина Анатольевна).
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM;
BITCOIN;
DASH на сайте abkhazia.foundation
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О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03