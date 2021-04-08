МАКСИМ НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ!

6 февраля, в результате несчастного случая, мальчик получил огнестрельное дробовое ранение в область нижней трети левого бедра. Его доставили в Республиканскую больницу, где дежурной бригадой была оказана первая медицинская помощь.

После короткой подготовки в отделении реанимации, мальчика перевели в экстренную операционную, но, к большому сожалению, усилия врачей сохранить ногу оказались безуспешными и ее пришлось ампутировать.

В данном случае ампутация ноги была крайней мерой и операция была сделана для сохранения жизни пациента.

Представить состояние подростка, лишившегося ноги крайне сложно.

Сейчас Максим практически не общатся с родными и друзьями, ему не хочется, чтобы они видели его в таком состоянии. Каждое движение приносит дискомфорт, а перевязки стали пыткой.

Но, благодаря современным разработкам медицины, у мальчика есть шанс встать на обе ноги, и как раньше ходить и даже бегать! Это станет возможным после установления протеза.

Для формирования культи и обучения ходьбе в первую неделю необходим лечебно-тренировочный протез, а также протез Ottobock с гидравлическим коленным суставом и подвижной стопой.

Общая стоимость протеза и лечения мальчика составляет – 391тысяча рублей. Но у многодетной семьи Гусиных нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына.

Максима уже ждут в Центре ортезирования «Ортез» в Ереване и медлить нельзя. Врачи рекомендуют как можно раньше приступить к протезированию, в таком случае восстановление двигательной активности произойдет намного быстрее. После установления протеза мальчик получит жить полноценно.

Друзья, не проходите мимо беды Максима, ведь даже небольшое пожертвование поможет нашему подопечному справиться с болезнью и выйти из трудной ситуации.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:⠀

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро.

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Алина Анатольевна).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM;

BITCOIN;

DASH на сайте abkhazia.foundation

Поделиться со своими подписчиками информацией̆ в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03