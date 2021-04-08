В КМ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба провел совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку.
На встрече присутствовали министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, руководитель Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.
По словам Тамаза Цахнакия, в республике за последние 10 дней наблюдается не категоричный, но устойчивый рост заболеваемости. Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогене (вирулентен), проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству возрос.
Участники встречи озвучили прогнозы, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам и подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19.
Доклады представителей Минздрава заслушают на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое состоится завтра, 9 апреля, в 12:30.
Об этом сообщает сайт КМ.