В КМ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба провел совещание с членами Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на котором обсудили текущую эпидемиологическую обстановку.

По словам Тамаза Цахнакия, в республике за последние 10 дней наблюдается не категоричный, но устойчивый рост заболеваемости. Кроме того, по данным медиков, вирус у заболевших стал более патогене (вирулентен), проявляется токсичность, бурно развивается клиническая симптоматика с осложнениями, процент тяжелых больных по отношению к выявляемому количеству возрос.

Участники встречи озвучили прогнозы, обсудили вопросы регулирования существующих ограничительных мер, текущие вопросы организации медицинской помощи гражданам и подготовки системы здравоохранения к вакцинации населения от COVID-19.

Доклады представителей Минздрава заслушают на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое состоится завтра, 9 апреля, в 12:30.

Об этом сообщает сайт КМ.