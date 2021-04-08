КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ
Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. Внешнеполитическое ведомство Республики Абхазия обратило внимание на реакцию в Тбилиси на имевший место 7 апреля текущего года инцидент на р. Ингур, в результате которого погибло четверо жителей Галского и Ткуарчалского районов.
Как и следовало ожидать, в Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом для политических спекуляций. Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России.
МИД Абхазии считает абсолютно неуместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и пытаться заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей. Обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами Республики Абхазия.
Министерство иностранных дел РА в очередной раз призывает жителей приграничных районов пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска.
МИД Республики Абхазия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.