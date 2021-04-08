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Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Новости Четверг, 08 апреля 2021 21:08
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В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание с директором РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Вячеславом Эшба и специалистами в сфере воздушного транспорта.

На совещании обсуждался вопрос координации деятельности в сфере воздушного транспорта и инфраструктуры. В частности, вопрос актуализации нормативно-правовой базы.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поставила перед специалистами две задачи: определить текущее состояние правовой документации, регулирующее эксплуатацию малого воздушного транспорта в курортный сезон и более масштабную задачу – разработку нормативных актов в сфере гражданской авиации.

Сертификация нового судна, авиационные правила в сфере воздушного транспорта, порядок расследования авиационных происшествий – эти основные моменты должны регулироваться в рамках актуальной нормативно-правовой базы. Этими вопросами специалисты в области гражданской авиации должны заняться в первую очередь.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 08 апреля 2021 21:25

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