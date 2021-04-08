В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание с директором РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» Вячеславом Эшба и специалистами в сфере воздушного транспорта.
На совещании обсуждался вопрос координации деятельности в сфере воздушного транспорта и инфраструктуры. В частности, вопрос актуализации нормативно-правовой базы.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поставила перед специалистами две задачи: определить текущее состояние правовой документации, регулирующее эксплуатацию малого воздушного транспорта в курортный сезон и более масштабную задачу – разработку нормативных актов в сфере гражданской авиации.
Сертификация нового судна, авиационные правила в сфере воздушного транспорта, порядок расследования авиационных происшествий – эти основные моменты должны регулироваться в рамках актуальной нормативно-правовой базы. Этими вопросами специалисты в области гражданской авиации должны заняться в первую очередь.