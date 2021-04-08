ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 45 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 206 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 45 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 7 апреля скончалась пациентка 80 лет. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13645 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13101 человек.