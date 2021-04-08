ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 45 ЧЕЛОВЕК
Новости Четверг, 08 апреля 2021 22:04
Сухум. 8 апреля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 206 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 45 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 7 апреля скончалась пациентка 80 лет. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 7 пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13645 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев. Выздоровели 13101 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.